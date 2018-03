L'économie du Venezuela a chuté de 13,2% en 2017 (Parlement)

L'économie du Venezuela a chuté de 13,2% en 2017 accumulant ainsi quatre années consécutives de baisse du produit intérieur brut (PIB), a annoncé le Parlement vénézuélien, seul organe aux mains de l'opposition.



"En 2017 l'économie vénézuélienne a chuté de 13,2%, un déficit supérieur à celui enregistré en 2016 et qui était de 12%", a déclaré aux journalistes le député José Guerra, membre du Comité des finances du Parlement.



Et d'ajouter que le taux de chômage est inférieur à 10% car les salaires sont très bas (le salaire minimum est actuellement de 37 USD par mois).



En outre, il a averti qu'une sanction pétrolière au Venezuela par les États-Unis serait une "catastrophe", car Washington achète la moitié du brut vénézuélien.



Le Venezuela est plongé dans une grave crise sociale et économique, avec des pénuries en série de produits de première nécessité, aliments et produits pharmaceutiques accentués par une hyperinflation qui devrait atteindre, selon le Fonds monétaire international (FMI), 13.000% en 2018 alors que la popularité de M. Maduro est au plus bas avec plus de 70% des citoyens souhaitant son départ, selon des sondages.