L'économie allemande échappe de peu à la récession au 4e trimestre 2018 (Destatis)

L'économie allemande a stagné au quatrième trimestre de 2018 (+0,0%), après un recul de 0,2% au trimestre précédent, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique Destatis.



Cette performance est inférieure à celle de +0,1% de croissance du produit intérieur brut (PIB) attendue par le consensus des analystes interrogés par Factset mais elle permet à l'Allemagne d'échapper à une récession technique, signifiée par deux trimestres d'affilée en recul.



L'économie allemande a ralenti comme attendu l'an dernier, avec une hausse de 1,4% du PIB sur un an, Destatis ayant révisé d'un dixième de point à la baisse sa précédente estimation de janvier (+1,5%), et contre 2,2% en 2017.



Lors du dernier trimestre de 2018, l'élan positif est venu de la demande interne, avec des investissements "nettement supérieurs à ceux du troisième trimestre de 2018, en particulier dans les bâtiments, mais aussi dans les équipements", note Destatis.



La consommation des ménages a aussi aidé, tandis que le solde des échanges commerce extérieur n'a, quant à lui, pas contribué à la croissance.



Au total, l'Allemagne a échappé à la récession technique d'un cheveu et "s'en tire avec un oeil au beurre noir encore plus noir", estime Carsten Brzeski, économiste de la banque ING.



"La récession n'est pas passé loin. Pas de massacre le jour de la Saint-Valentin", renchérit Uwe Burkert, chef économiste à la banque LBBW.



Le premier trimestre de 2019 pourrait afficher "un rythme de croissance à nouveau accéléré", estime l'économiste, mais la prudence reste de mise au vu d'une série d'indicateurs en baisse et d'un Brexit désordonné qui menace.



Destatis fera connaître le 22 février les détails du PIB allemand au quatrième trimestre.