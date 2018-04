L'éclatement de bulles à l'origine du mystère des craquements de doigts

Que les craquements de doigts de votre voisin de bureau vous horripilent ou que vous ayez vous-même cette habitude, vous vous demandez sûrement d'où vient leur bruit si caractéristique : des scientifiques pensent avoir trouvé la réponse. Selon une étude publiée jeudi dans la revue Scientific Reports, le fameux « crac » vient de l'éclatement de bulles microscopiques dans le liquide des articulations des doigts. Des chercheurs de l'École polytechnique, près de Paris, et de l'université américaine de Stanford sont parvenus à cette conclusion en utilisant un modèle mathématique.



Cette hypothèse est loin d'être nouvelle, puisqu'elle a été formulée pour la première fois au début des années 70. Mais elle a ensuite été mise en doute par plusieurs études qui ont montré que même après un craquement de doigts, il restait des bulles dans le fameux liquide. La nouveauté de cette étude, c'est de montrer « que l'éclatement d'une seule de ces bulles est suffisant pour produire le bruit », explique à l'Agence France-Presse Abdul Barakat, chercheur à Polytechnique.



Faire craquer ses doigts ne provoque pas d'arthrite



En 2015, une étude avait avancé que le bruit venait de la formation de bulles plutôt que de leur éclatement. « Nous voulions nous pencher sur cette question du point de vue mathématique, car tous les précédents travaux étaient basés sur l'observation. Nous avons donc essayé de bâtir un modèle mathématique pour décrire le phénomène physique à l'œuvre », explique le professeur Barakat.



D'après ce modèle, c'est bien l'éclatement des petites bulles qui produit le son. De quoi susciter de nouvelles passions ? « Après la rédaction de cette étude, ma fille a elle-même essayé et maintenant elle fait craquer ses doigts », sourit le professeur Barakat, qui s'adonne lui-même à cette pratique. Et contrairement à une croyance populaire répandue, la médecine a montré que faire craquer ses doigts ne provoque pas d'arthrite.