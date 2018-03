L'eau potable au Maroc, de "haute qualité" et conforme aux normes internationales (ONEE)

Lors d’une rencontre de sensibilisation organisée au siège de l'Office à Rabat, au profit des élèves du groupe scolaire "Al Imam Malik" de la commune rurale de Oulad Yahya (Sidi Slimane), en célébration de la Journée mondiale de l’eau, le chef de division de la sensibilisation au sein de la direction de la coopération et de la communication de l'Office, Mourad El Khalfani, a mis en avant les efforts consentis par l’ONEE dans les domaines de la production et la distribution d’eau potable ainsi qu'en matière de gestion du service d’assainissement liquide.



Il a affirmé qu’un contrôle de haute qualité est assuré par les laboratoires de l’Office, reposant sur des analyses bactériennes, biologiques, physiques et chimiques se conformant ainsi aux normes internes et externes en la matière.



M. El Khalfani a exposé, devant les écoliers, le processus du traitement des eaux destinées à la consommation en passant par de nombreuses analyses prévues dans le cadre du contrôle, en vue de veiller à la potabilité de cette denrée vitale et indispensable.



"Cette sensibilisation à l’importance de la gestion intégrée du cycle de l’eau doit concerner toutes les tranches de la société, notamment les ONG, les associations des usagers de l’eau ainsi que les élus et les établissements scolaires", a ajouté M. El Khalfani, notant que l’organisation des journées portes ouvertes, des actions d’information et des visites d'installations d’eau et d’assainissement de l’ONEE s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’Office sur son environnement.



A l’instar de la communauté internationale, l’ONEE célèbre la journée mondiale de l’eau dans la finalité d’inculquer aux élèves les bonnes valeurs de respect de l’environnement et de l’eau, à travers de nombreuses actions d’information tant au niveau central que régional pour sensibiliser au contrôle de la qualité de l’eau et à la protection de l’environnement.



Par ailleurs, une visite a été effectuée à la station de traitement des eaux au complexe Bou Regreg à Akrach et du Musée d’eau de l’Office où les des explications ont été fournies sur le rôle que jouent les châteaux dans le stockage et la distribution de l'eau. D’autres activités socio-culturelles et de sensibilisation ont été également organisés au profit des écoliers, notamment des présentations autour de la sensibilisation au développement durable, une exposition thématique sur l’eau ainsi qu'un concours de dessin lié aux thématiques de protection de l'eau.





