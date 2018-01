L'eau continue à monter, lentement, en région parisienne

Quelque 150 habitants de cette zone sont hébergés dans un gymnase, selon la préfecture.



En Ile-de-France, 395 personnes ont été évacuées et quelque 1.000 abonnés sur 6,2 millions sont privés d'électricité, selon la préfecture de police.



Au niveau national, 13 départements étaient encore en vigilance orange crues-inondations, principalement autour du bassin de la Seine, et dans une moindre mesure de la Saône, les deux cours d'eau qui restent sous surveillance après les décrues amorcées sur le Rhin ou le Doubs.



La pluie a repris jeudi après une accalmie, mais cela ne devrait pas changer les prévisions de crue de la Seine, selon Vigicrues.



A Paris, "on attend le maximum ce week-end, avec une hauteur entre 5,80 m et 6,20 m", a annoncé Bruno Janet, expert de l'organisme de surveillance des crues. Un niveau comparable à la crue de juin 2016 (6,10 m) mais très loin de celle, historique, de 1910 (8,62 m).



Selon lui, il est "probable que le niveau de la Seine reste assez haut pendant encore plusieurs jours la semaine prochaine".



Jeudi vers 16H00 (15H00 GMT), le niveau du fleuve atteignait 5,50 m au pont d'Austerlitz et les conséquences se faisaient déjà sentir.



Dans les musées parisiens du Louvre, d'Orsay et de l'Orangerie, aucune fermeture n'était programmée mais le Plan de protection contre les inondations (PPCI) a été déclenché.



En juin 2016, le Louvre et Orsay avaient dû fermer pendant plusieurs jours. Au Louvre, 35.000 oeuvres, soit 25% des 152.000 pièces conservées dans des zones inondables, avaient été mises à l'abri en 48 heures.



Sur la Seine, les propriétaires des péniches sont inquiets. "On surveille le bateau pour s'assurer qu'il reste bien sur le lit du fleuve. Le danger principal c'est qu'il se pose sur les quais", explique Eric Merour, responsable d'une péniche-restaurant.