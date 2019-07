L'avion libyen ayant atterri en Tunisie appartient aux forces de Haftar

Un avion militaire ayant atterri d'urgence en Tunisie appartient à l'autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen engagé dans une offensive pour conquérir Tripoli, a annoncé lundi l'autorité parallèle installée dans l'Est.



"L'avion militaire L-39 des Forces armées arabes libyennes participait à une mission de reconnaissance (...) et a dû atterrir d'urgence dans la région de Béni Ghezayel" dans le sud de la Tunisie, a indiqué cette autorité dans un communiqué.