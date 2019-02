L'avion du footballeur Emiliano Sala retrouvé

Les recherches avaient repris ce matin. L'avion disparu au-dessus de la Manche qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote a été retrouvé, a déclaré le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB).



"Je peux confirmer qu'il a été retrouvé", a indiqué une porte-parole, alors que des recherches sous-marines avaient été entreprises dimanche pour retrouver le monomoteur, disparu des radars le soir du 21 janvier au-dessus de la Manche, à une vingtaine de kilomètres au nord de Guernesey. La porte-parole n'a pas précisé où et quand l'appareil avait été localisé, indiquant seulement que l'AAIB diffuserait un communiqué lundi matin.



David Mearns, dont la société Blue Water Recoveries a été mandatée par la famille du footballeur pour mener les recherches sous-marines, a indiqué sur Twitter que l'épave avait été "localisée tôt dimanche matin", peu après le début de la mission. Selon la chaîne de télévision Sky News, elle se trouve au fond de la Manche.



Emiliano Sala, 28 ans, et David Ibbotson, le pilote, âgé de 59 ans, étaient partis de Nantes (ouest de la France), où l'attaquant évoluait jusque-là, et devaient rejoindre Cardiff (pays de Galles), ville du club avec lequel il venait de s'engager.



Cagnotte en ligne



Mercredi, l'AAIB avait annoncé que des débris de deux sièges provenant "probablement" de l'avion disparu avaient été retrouvés sur une plage de la commune française de Surtainville, dans le département de la Manche (nord-ouest).



Le 26 janvier, la famille d'Emiliano Sala avait annoncé qu'elle allait poursuivre les recherches pour tenter de le retrouver grâce aux fonds récoltés par une cagnotte en ligne, après l'arrêt deux jours plus tôt des opérations de secours coordonnées par la police de Guernesey. Celle-ci jugeait "infimes" les chances de survie du joueur et de son pilote.