L'attaque contre "Aramco" est "parrainée" par l'Iran (ministère saoudien de la Défense)

Le ministère saoudien de la Défense a affirmé, mercredi, que l'attaque qui a ciblé le géant pétrolier "Aramco" a été "parrainée" par l'Iran, à travers 18 avions dirigés et sept missiles de croisière.



Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère de la défense, Turki al-Maliki a précisé que cette attaque n'a pas été lancée depuis le Yémen que comme voulait le faire croire, mais depuis le nord, ajoutant que les investigations sont toujours en cours pour préciser la provenance des attaques.



"Les investigations ont démontré que l'avion dirigé est iranienne de type "Delta Wing" et les informations tirées des ordinateurs ont révélé que la technologie utilisée est iranienne", a-t-il relevé.



M. Al-Maliki a également exposé des photos des missiles, qui se sont avérés iraniens, selon lui, après leur examen.



Le porte-parole a, en outre, souligné que l'Arabie Saoudite est capable de défendre son territoire, insistant que l'attaque contre des usines à l'est du royaume est le prolongement d'attaques précédentes initiées par l'Iran.