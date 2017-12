L'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema blessé

L'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema est blessé aux ischio-jambiers, a annoncé son club samedi, et devrait manquer deux à trois semaines de compétition selon la presse espagnole.

Benzema souffre d'une "lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe droite", indique le club madrilène qui ne précise pas la durée de son indisponibilité.

Selon le journal Marca, l'attaquant de 30 ans sera éloigné des terrains entre deux et trois semaines et manquera au minimum les rencontres contre Numancia en Coupe du Roi et le Celta Vigo en championnat. L'objectif serait de le remettre sur pied pour la réception de Villarreal le 13 janvier.

C'est un nouveau coup dur pour le Français qui avait été chahuté par le public madrilène lors du clasico contre Barcelone (défaite 3-0) à cause de son manque de réussite.