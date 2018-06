L'artiste-peintre Mehdi Qotbi décoré le 27 juin de la plus grand distinction civile espagnole

Le président de la Fondation nationale des musées du Royaume, l'artiste-peintre Mehdi Qotbi, sera décoré le 27 juin de la plus grand distinction civile espagnole, celle de "La Croix de Commandeur de l'Ordre du Mérite Civil du Royaume d'Espagne"".



Cette décoration lui sera remis à Rabat par l'ambassadeur d'Espagne au Maroc.



Le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat avait accueilli, du 31 octobre 2017 au 4 février 2018, l'exposition "De Goya à nos jours: regards sur la collection Banco de España".



Organisé par la Banque d'Espagne et la Fondation nationale des musées et le Musée Mohammed VI, avec la collaboration du ministère espagnol des Affaires étrangères, cet événement de grande envergure était placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI et de Felipe VI d'Espagne.