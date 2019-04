L'artisanat marocain en vedette à la Foire de Paris

Créée en mars 1904 dans le sillage de l'Exposition universelle de 1900, la Foire de Paris est le plus grand salon généraliste d'Europe.



Le Maroc y sera représenté par la Maison de l’Artisan en charge de la promotion de l’artisanat marocain sur les marchés nationaux et internationaux. Des entreprises marocaines actives dans le domaine de l'artisanat, de la décoration et de la restauration participent également à cette grande Foire parisienne qui se poursuivra jusqu'au 8 mai prochain.



Avec 200.000 m2 d'exposition, la Foire de Paris accueille cette année quelque 1.700 exposants venus d'une quarantaine de pays, autour de trois secteurs: la maison, la restauration/alimentation et l'artisanat.



La Foire sera marquée notamment par l’organisation du concours Lépine considéré comme le plus célèbre concours d'inventions au monde. Ce concours réunit, depuis 1901, les inventions les plus originales dans de nombreux domaines de la vie quotidienne.



La Foire connaîtra également la remise du Grand Prix de l'Innovation dont la 14e édition récompensera la meilleure nouveauté smart home et électroménager.



L'an dernier, la Foire de Paris avait attiré près de 500.000 visiteurs. Elle avait généra un chiffre d'affaires de 222 millions d'euros en douze jours, selon les organisateurs.