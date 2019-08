L'armée syrienne encercle un poste d'observation turc au nord ouest du pays

L'armée syrienne a encerclé, vendredi, un poste d'observation de l'armée turque près de la province d'Idelb, au nord ouest du pays, a indiqué une organisation non gouvernementale.



"Les forces du régime encerclent un poste d'observation turc de Morek après avoir conquis les autres localités de cette poche" située entre les provinces d'Idlib et de Hama, a souligné l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Après avoir conquis mercredi la ville de Khan Cheikhoun, l'armée syrienne a pris le contrôle de toutes les localités et villages de la poche encerclée, notamment Kafr Zita et Latamné, sans livrer aucun combat ni faire face à aucune résistance, a précisé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.



Depuis le 8 août, l'armée syrienne mène une campagne dans les localités dominées par le Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) et d'autres groupes.



La guerre de Syrie, déclenchée en 2011, a fait plus de 370.000 morts et jeté sur les routes de l'exil des millions de personnes.