Algérie : L'armée ordonne d'empêcher l'accès des manifestants d'autres régions à Alger (Gaïd Salah)

Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et homme fort de l'Algérie, a indiqué mercredi avoir ordonné à la gendarmerie d'empêcher l'accès de la capitale Alger aux manifestants d'autres régions du pays.



"J’ai donné des instructions à la gendarmerie nationale" en ce sens, a déclaré dans un discours le général Gaïd Salah, en appelant à "l’application rigoureuse des réglementations en vigueur, y compris l’interpellation" et la saisie "des véhicules et des autocars utilisés", ainsi que la délivrance d'"amendes à leurs propriétaires"