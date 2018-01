L'armée israélienne veut améliorer la coordination sécuritaire à Jérusalem

L'armée israélienne prévoit de mettre en place un commandement unifié des services de sécurité dans et autour de Jérusalem-Est, avec l'objectif de prévenir d'éventuelles attaques palestiniennes dans la ville sainte.



L'armée a fait cette annonce lundi sur son site internet, après une augmentation selon elle des attaques lancées à partir de Jérusalem-Est, la partie palestinienne occupée par Israël, et de secteurs l'entourant.



"L'objectif est de créer une brigade unique pour cette région qui coordonnera les activités de contreterrorisme", a-t-elle précisé, en soulignant que des officiers de l'armée élaboraient ce projet depuis plusieurs mois.



Dans les deux prochaines années, l'armée, la police et le Shin Beth, le service de sécurité intérieure, devront travailler ensemble pour améliorer la coordination dans et autour de Jérusalem, y compris des villages de la Cisjordanie occupée, selon l'armée.



Un projet de loi israélien propose de changer les limites de la ville de Jérusalem, notamment de sa partie orientale. Il exclurait les camps de réfugiés palestiniens de Chouafat et de Koufr Aqab, situés à Jérusalem-Est des limites de la municipalité.



Par ailleurs, il étendrait la municipalité aux principales colonies israéliennes actuellement en Cisjordanie occupée. Si cette proposition de loi était adoptée, elle permettrait d'ajouter 150.000 juifs à la population actuelle de Jérusalem, réduisant ainsi la présence palestinienne et arabe dans la ville.



Israël occupe Jérusalem-Est depuis 50 ans et l'a annexée, mais la communauté internationale considère l'occupation et l'annexion comme illégales. Elle estime que le statut de la ville devra être fixé par des négociations entre Palestiniens et Israéliens.



Israël considère de son côté la totalité de la ville comme sa capitale une et indivisible et souhaite y renforcer la présence juive. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu s'est vu conforté par la reconnaissance unilatérale par les Etats-Unis le 6 décembre de Jérusalem comme capitale d'Israël.



Les Palestiniens, eux, ambitionnent de faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.



Les négociations entre Israéliens et Palestiniens pour un règlement du conflit sont au point mort depuis 2014. (afp)