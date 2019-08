L'archevêque de Panama salue les efforts du Roi Mohammed VI en faveur du dialogue entre les religions

L’archevêque de Panama, Jose Domingo Ullua Mendieta, a salué les efforts du Roi Mohammed VI pour renforcer le dialogue entre les religions et favoriser la coexistence entre musulmans, juifs et chrétiens.



"Nous saluons l'action soutenue de SM le Roi au cours des deux dernières décennies pour renforcer le dialogue entre les religions, qui est indispensable pour établir la paix et encourager le respect mutuel", a indiqué M. Ullua Mendieta dans une déclaration à la MAP, en marge de la réception offerte par l’ambassade du Maroc à Panama city, à l’occasion de la Fête du Trône.



La coexistence religieuse au Maroc "est un modèle à suivre partout dans le monde", a-t-il affirmé, soulignant, à cet égard, l’importance historique de la visite effectuée par le Pape François au Maroc en mars dernier à l’invitation du Souverain.



Cette visite, a relevé l’archevêque, est un exemple concret de "dialogue véritable" entre les religions.