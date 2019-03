"L'appel d'Al Qods", une réponse forte aux tentatives de changer les caractéristiques de la ville sainte (juge en chef de la Palestine)

L'appel d'Al Qods, signé samedi à Rabat par SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, et Sa sainteté le Pape François, est une réponse forte aux tentatives malveillantes visant à changer les caractéristiques civilisationnelles et historiques de la ville d'Al Qods, a assuré le juge en chef de la Palestine, Mahmoud Al-Habash.



Ce document représente la meilleure et la plus forte réponse émanant d'un des plus éminents leaders du monde islamique, le Roi Mohammed VI et du Souverain Pontife, aux appels visant à altérer à la situation de la ville sainte d'Al Qods, qui constitue un héritage commun pour les fidèles des trois religions monothéistes, a déclaré à l'agence MAP M. Al-Habash, également conseiller du Président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques.



Cet appel souligne en outre l'identité civilisationnelle d'Al Qods en tant que ville appartenant à tous les fidèles et à toutes les les religions, qui n'est aucunement une ville juive comme le veut Israël et y oeuvre à travers le changement des caractéristiques de la ville et l'invention d'histoires et légendes sans fondement historique ou religieux, a-t-il ajouté.



Notant que cet appel tombe à point nommé et provient de deux personnalités religieuses distinguées, en l'occurrence le Roi et le Pape François, M. Al-Habash a indiqué que "l'appel d'Al Qods" représente également une confirmation de la justesse de la position palestinienne et un appui à cette attitude attachée à Al Qods comme capitale de la Palestine et ville pour les fidèles des trois religions monothéistes, sur la base de la liberté de culte, que "nous, Palestiniens, en assurerons le respect comme nous l'avons fait des siècles durant, au profit de tous les fidèles".



"SM le Roi Mohammed VI et le Pape François confirment aujourd'hui cette vérité et position vis-à-vis d'Al Qods ainsi que la spécificité de la ville sainte en tant que capitale politique de la Palestine et ville pour les fidèles des trois religions célestes", a-t-il soutenu. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et Sa Sainteté le Pape François ont procédé, samedi à la salle du Trône au Palais Royal à Rabat, à la signature de "l'Appel d'Al Qods" visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l'identité particulière de la ville sainte.