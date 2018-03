L'ancien président catalan Carles Puigdemont arrêté en Allemagne

L’ex-président de la Generalitat a été arrêté par la police allemande près de la localité de Schuby lorsqu’il venait de traverser les frontières en voiture en provenance du Danemark pour rentrer en Belgique, où il s’est installé pour échapper à des poursuites judiciaires en Espagne notamment pour rébellion, ont rapporté les médias citant des sources policières.



Des sources du gouvernement espagnol ont également affirmé aux médias que l’Espagne a reçu une confirmation officielle de l’arrestation de Puigdemont de la part des autorités allemandes. L’avocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, a lui aussi confirmé l’arrestation sur son compte twitter, relevant que le détenu se trouve dans un commissariat et que la procédure pour assurer sa défense est déjà activée.



Le juge de la Cour suprême espagnole, Pablo Llarena, chargé de l’affaire du processus indépendantiste catalan, avait réactivé vendredi le mandat d’arrêt européen contre Puigdemont et d’autres responsables indépendantistes qui se sont enfuis d’Espagne pour échapper aux poursuites judiciaires.



Puigdemont est inculpé, au même titre que d’autres anciens membres de son gouvernement destitué, notamment pour rébellion et malversation de fonds publics, dans le cadre de l’enquête sur le processus indépendantiste catalan et de la déclaration unilatérale d’indépendance restée sans effet.