L'ancien journaliste de la MAP Abderrahmane Kassou n'est plus

L'ancien journaliste de l'Agence marocaine de presse (MAP), Abderrahmane Kassou, est décédé à Rabat, a-t-on appris mardi.



Le défunt, qui avait intégré la MAP au début des années 80, a travaillé pendant plusieurs années au Desk anglais. Il a également été correspondant de l'Agence à Washington et couvert plusieurs événements aux niveaux national et international, avant de partir en retraite.



Le natif de Figuig était connu pour son dévouement, son abnégation et ses valeurs humaines.



Le défunt sera inhumé dans sa ville natale.