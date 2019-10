L'américain Spirit Aerosystems reprend le site Bombardier Maroc

Le géant américain Spirit Aerosystems a conclu une entente pour l'acquisition des sites Bombardier à Casablanca, Belfast et Dallas, indique, jeudi, le ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique. La décision du leader mondial de l'aérostructure d'acquérir l'usine de Bombardier au Maroc reflète la forte proposition de valeur du site et reconnaît ses capacités uniques ainsi que son fort potentiel de croissance, lit-on dans un communiqué du ministère, ajoutant que cette décision confirme l’attractivité et la compétitivité de la destination Maroc.



L'entente conclue prévoit ainsi que le site continuera de fournir des composants structuraux d'avions et des pièces de rechange pour soutenir la production et les avions en service de Bombardier Aviation, fait savoir la même source, notant que l'usine Bombardier ne quittera pas ainsi le Maroc. Sa reprise par Spirit lui permettra de se développer davantage et de tirer profit des projets de développement future.



Spirit AeroSystems fabrique des éléments de structure d'avions (fuselages, ailes et supports de réacteurs). Le groupe emploie plus de 15.000 personnes à travers ses différents sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En 2018, Spirit a enregistré un chiffre d'affaire dépassant les 7 milliards de dollars et compte Boeing comme principal client.