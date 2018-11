L'amélioration des échanges commerciaux agricoles entre le Maroc et les Etats-Unis au centre d'une rencontre entre Aziz Akhannouch et Gregg Doud

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations et échanges réguliers entre les deux parties depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Maroc et les Etats-Unis en janvier 2006, indique un communiqué du ministère.



Les échanges ont porté, notamment, sur les questions relatives à la mise en œuvre de l’accord de libre-échange entre le Maroc et les Etats-Unis pour le volet agricole, dans l’objectif de l’amélioration des échanges commerciaux agricoles entre les deux pays, précise la même source.



Cette réunion intervient suite à une rencontre entre M. Akhannouch et le chef de l’Agence américaine de l’Agriculture des pays tiers au sein du Département américain de l’agriculture (USDA), M. Ken Isley, le 23 octobre 2018 à Marrakech, rappelle le ministère.