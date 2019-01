L'ambassadeur nord-coréen par intérim en Italie fait défection et se cache

Le plus haut diplomate nord-coréen en poste en Italie s'est enfui et se cache désormais, a déclaré jeudi un député sud-coréen après une réunion à huis-clos avec des responsables des services de renseignement sud-coréens.



"La mission de l'ambassadeur par intérim Jo Song Gil devait se terminer fin novembre dernier et il s'est enfui du complexe diplomatique début novembre" avec sa femme, a déclaré aux journalistes Kim Min-ki.