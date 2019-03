L'ambassadeur de France au Maroc décore trois personnalités marocaines de la Légion d’honneur

Trois personnalités marocaines ont été décorées, mercredi à Rabat, des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur de la République de France.



Il s'agit de MM. Omar Aït Salah, chef du protocole auprès du Chef du gouvernement, Chakib Guessous, médecin radiologue et socio-anthropologue et Khammar Mrabit, directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques.



Ces décorations ont été remises par l'ambassadeur de France au Maroc, Jean-François Girault, au nom du président de la République de France, lors d’une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités des mondes de la politique, des affaires, de la diplomatie et de l’art.



Dans une allocution, M. Girault a mis en avant les qualités humaines, l'itinéraire, les valeurs et l'engagement des personnalités décorées, incarnant l’amitié franco-marocaine et la relation d’exception entre les deux pays.



Il a, dans ce sens, mis en exergue la contribution essentielle de M. Ait Salah dans l'organisation de rencontres de haut niveau franco-marocaines, qui ont constitué "des lieux clés où s'expriment la richesse et la diversité du partenariat d'exception qui unit nos deux pays", soulignant l'engagement indéfectible de M. Guessous en faveur des droits des enfants et son souci de faire progresser la société vers plus de cohésion.



Le diplomate a, aussi, salué l'action et l'engagement de M. Mrabit en faveur de la sécurité nucléaire, aussi bien au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique qu'en tant que directeur général de l'Agence marocaine de sûreté et sécurité nucléaires et radiologiques.



De leur côté, les personnalités décorées ont fait part de leur fierté pour cette distinction, qui intervient en reconnaissance d'un accomplissement personnel et professionnel et invoque l’histoire commune qui unit le Maroc et la France et les liens forts et indéfectibles entre les deux pays.



Fondée en 1802, la Légion d'Honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle compte environ 92.000 membres, récompensés pour leurs mérites éminents au service des causes que la France défend, entre autres.