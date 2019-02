L'ambassadeur d'Algérie en Tunisie convoqué au ministère des Affaires étrangères

L'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, Abdelkader Al-Hajjar, a été convoqué vendredi au siège du ministère des Affaires étrangères pour des éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles a été tué jeudi un capitaine de bateau de pêche tunisien dans les eaux territoriales tunisiennes par des garde-côtes algériens.



"Le ministère des Affaires étrangères poursuivra ses contacts avec les autorités algériennes pour s'informer sur les circonstances de cet incident et s'assurer pour que de tels incidents douloureux ne se reproduisent plus", souligne une source au ministère, citée par l'agence de presse "TAP"



L'Ambassadeur de Tunisie en Algérie a été chargé de faire le suivi des contacts et des démarches auprès de la partie algérienne pour connaître les péripéties de l’incident et en déterminer les responsabilités, précise la même source.



Le pêcheur, Maher Belmongi Briki (33 ans), était à bord d'une embarcation en compagnie de deux personnes. Ils naviguaient jusqu'au niveau des côtes algériennes où les garde maritimes algériens leur ont demandé de s’arrêter avant de tirer des coups de feu en leur direction.



Une balle a atteint le capitaine du bateau qui a était grièvement blessé et a succombé dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital dans la province de Jandouba, avait indiqué le porte-parole de la Garde nationale tunisienne, le colonel Houssameddine Jebabli.