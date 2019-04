L'ambassade du Maroc en France exprime son émotion suite au violent incendie de Notre-Dame de Paris

L’Ambassade du Maroc en France a affirmé, lundi, «partager l’immense émotion des Parisiens et des Français» suite au violent incendie qui a ravagé la Cathédrale Notre-Dame de Paris.



«L’Ambassade du Maroc partage l’immense émotion des Parisiens et des Français face au terrible et violent incendie qui ravage Notre-Dame de Paris, monument emblématique du patrimoine de Paris et un des plus beaux symboles de l'histoire française», indique la chancellerie marocaine sur son compte Twitter.



L’incendie, qui a dévasté une grande partie de la toiture de la Cathédrale, a également causé l’effondrement de la flèche de l’édifice, qui culminait à 93 mètres.



La Cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des monuments les plus visités de France. Treize à quatorze millions de personnes s’y rendent chaque année.



Datant du 13ème siècle, elle constitue l’une des plus importantes cathédrales gothiques de France.