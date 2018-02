L'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem ouvrira en mai

L'annonce de ce déménagement, bien plus rapide que prévu, a immédiatement provoqué la colère des Palestiniens, qui l'ont qualifié de "provocation".



Elle risque de remettre en cause le rôle de Washington comme médiateur dans le conflit israélo-palestinien, alors que l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a annoncé jeudi que le nouveau plan de paix américain pour mettre fin à ce conflit serait bientôt prêt.



L'ambassade sera initialement située dans le quartier d'Arnona, dans un groupe de bâtiments qui abrite les opérations consulaires américaines à Jérusalem, a précisé un responsable ayant requis l'anonymat.



Dans un premier temps, seul l'ambassadeur et une petite équipe déménageront de Tel Aviv, a-t-il indiqué.



Le président américain Donald Trump avait annoncé le 6 décembre sa décision "d'officiellement reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël", rompant avec ses prédécesseurs et passant outre les mises en garde venues de toutes parts.



