L'affaire Skripal au menu d’un entretien téléphonique Trump-Merkel

"Le président Donald J. Trump s'est entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel pour réaffirmer les relations de coopération entre les États-Unis et l'Allemagne sous le quatrième mandat de la chancelière", a indiqué la présidence américaine dans un communiqué.



Lors de cet entretien téléphonique, les deux dirigeants ont salué la décision des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne (EU), ainsi que d'autres partenaires visant à "expulser des officiers de renseignement russes non déclarés en solidarité avec le Royaume-Uni et en réponse à l'utilisation imprudente des armes chimiques".



Trois semaines après l’empoisonnement de l’agent double Sergueï Skripal, de nombreux pays occidentaux, dont les Etats Unis et quatorze pays de l’UE ont décidé, lundi, de mener une action coordonnée pour sanctionner la Russie en expulsant nombre de diplomates.



Londres accuse la Russie d’être derrière l'empoisonnement de l'ancien agent double russe Sergueï Skripal, 66 ans, et de sa fille Ioulia, 33 ans, à l'aide d'un gaz neurotoxique.



Tous les deux ont été retrouvés inconscient le 4 mars dernier sur un banc à Salisbury dans le sud de l'Angleterre et sont depuis hospitalisé dans un état grave.



Sur un autre registre, M. Trump et Mme Merkel ont discuté également des moyens permettant de "contrer les pratiques économiques injustes de la Chine et les violations des droits de propriété intellectuelle".



La crise avec la Corée du Nord a été également au centre des discussions entre les deux dirigeants, fait savoir la même source.