L’adoption de l’accord agricole par la commission INTA du Parlement européen est une nouvelle étape dans le rapprochement Maroc-UE (Atmoune)

L'adoption, lundi à Strasbourg, de l’accord agricole Maroc-UE par la commission du commerce international (INTA) du Parlement européen est une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux partenaires, a souligné Abderrahim Atmoun, président de la commission parlementaire mixte Maroc-UE, du côté marocain (CPM).



«Ce vote vient apporter une valeur ajoutée à la qualité des relations avec le parlement européen», a affirmé M. Atmoune dans un communiqué.



Il vient également, note le communiqué, «consolider l’importance stratégique croissante du Maroc dans le partenariat euro-méditerranéen et le modèle de développement politique et économique démocratique qu'incarne le Royaume par rapport à d'autres pays notamment en Afrique du nord et dans le monde arabe», réitérant l'engagement des membres marocains de la CPM à rester mobilisés à travers des contacts permanents avec leurs homologues européens toutes tendances politiques confondues, pour contribuer à la consolidation des acquis du partenariat Maroc-UE et le renforcer davantage.



A cet égard, M. ATMOUN a souligné dans le communiqué "la volonté commune de poursuivre le dialogue euro-marocain et l'importance de trouver des réponses aux défis et menaces auxquels nos régions sont confrontées et d'agir solidairement pour promouvoir la Politique européenne de voisinage en exploitant toutes les possibilités de coopération entre l’UE et le Maroc tendant à parvenir à une sécurité durable et à une prospérité partagée".