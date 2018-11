L'administration Trump durcit les règles d’asile pour les migrants

Cette mesure est la dernière en date de l'administration Trump visant à réduire l'éligibilité des migrants pour les demandes d'asile, face à l'afflux de migrants venus d'Amérique centrale.



"Notre régime d'asile est débordé par un trop grand nombre de demandes sans valeur, émanant d'individus qui font peser un fardeau énorme sur nos ressources, nous empêchant de pouvoir accorder rapidement l'asile à ceux qui le méritent véritablement", ont déclaré la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristjen Nielsen, et le ministre de la Justice par intérim, Matthew Whitaker, dans un communiqué commun.



"Aujourd'hui, nous utilisons l'autorité que nous confère le Congrès pour interdire d'asile ceux qui violent les décisions présidentielles et autres restrictions", ajoutent-ils.



Les mesures devraient faire face à des défis juridiques. Les groupes de défense des immigrés insistent pour que les lois américaines étendent clairement la protection de l'asile à quiconque se rend aux États-Unis et exprime sa peur de persécution, quelle que soit la manière dont ils entrent dans le pays.