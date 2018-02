L'actrice Mathilde Seigner condamnée à 3 mois avec sursis pour conduite en état d'ivresse

L'actrice a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et à six mois de suspension du permis de conduire à l'issue d'une procédure dite de "plaider coupable", a indiqué cette source, confirmant des informations de presse.



La voiture de la comédienne âgée de 49 ans avait percuté les portes du prestigieux lycée Henri-IV, en plein centre de Paris, dans la nuit du 28 au 29 décembre. Alcoolisée au moment de l'intervention des services de secours, elle avait ensuite été placée en garde à vue.



"Seize heures de garde à vue, ça calme et ça m'a servi défi ni ti ve ment de leçon. (...) J'aurais pu renverser quelqu'un, j'aurais pu me faire mal, je sais que j'ai fait une énorme bêtise", avait déclaré l'actrice en janvier au magazine Gala. (afp)