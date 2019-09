L'acteur marocain Mohamed Khaddi décédé à l'âge de 72 ans

L'acteur, dramaturge et metteur en scène marocain Mohamed Khaddi est décédé, lundi à Rabat, à l'âge de 72 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès du Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques.



Né à Salé en 1947, Mohamed Khaddi a étudié l'art dramatique à l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle à Rabat. Il a aussi effectué de nombreux stages au Centre marocain de recherches dramatiques, sous la direction du directeur de la Mission culturelle française à Rabat, René Lefourgue.



Le défunt fut membre des troupes nationales du théâtre marocain "Al Maâmora" et du théâtre national Mohammed V. Il a dirigé, jusqu'à récemment, la troupe théâtrale d'aujourd'hui et de demain (Masrah lyaoum wa el ghade), à Salé. Mohamed Khaddi compte à son actif plusieurs apparitions au cinéma, notamment dans "Le Message" avec Anthony Quinn ou encore dans "Mr. Jones" avec Richard Gere et "Tuer n'est pas jouer" de John Glen. A la télévision, il a joué dans plus de dix séries télévisées et s'est invité dans une vingtaine de téléfilms.



S'exprimant dans plus de 10 feuilletons radio, Mohamed Khaddi a joué dans plus de 80 pièces de théâtre de tous genres, comiques, tragiques ou mélodramatiques, dans des œuvres marocaines et internationales. Les obsèques du défunt auront lieu ce lundi après la prière d'Al Asr au cimetière Sidi Belabbès à Salé.