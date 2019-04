L’acteur égyptien Mahmoud Al-Joundi n’est plus

L’acteur égyptien Mahmoud Al-Joundi a tiré sa révérence jeudi tôt dans la matinée, à l’âge de 74 ans, a annoncé le Syndicat égyptien des acteurs professionnels.



Le défunt a été hospitalisé depuis dix jours suite à un malaise lors du tournage de la série "Hikayati" (Mon histoire), aux côtés des acteurs Yassmine Sabri, Ouafaa Amer et Ahmad Badir.



Né en 1945 dans la ville de Beheira, Mahmoud Al-Joundi s'est très tôt épris du domaine artistique et a rejoint l'Institut supérieur du cinéma égyptien.



Après ses premiers pas en jouant de petits rôles dans des séries télévisées et des pièces de théâtre, il s'est imposé sur la scène artistique égyptienne en 1983 en jouant dans la série "Chahd wa doumoua" écrit par Oussama Anouar Oukacha et réalisé par Ismail Abd El Hafed.