L'acteur américainn Bill Cosby reconnu coupable d'agression sexuelle

ll risque jusqu'à 30 années de prison. L'acteur américain Bill Cosby a été reconnu coupable jeudi 26 avril d'agression sexuelle sur Andrea Constand en 2004 par un jury populaire de Pennsylvanie, au terme de près de trois semaines de procès. Le comédien de 80 ans a été déclaré coupable de trois chefs d'accusation. "Le combat n'est pas terminé", a déclaré l'avocate de l'acteur.



La victime, Andrea Constand, était présente dans la salle d'audience lors du prononcé du verdict, après 14 heures de délibération. En janvier 2004, à son domicile de Cheltenham, en Pennsylvanie, Bill Cosby l'avait invitée à prendre un verre de vin et trois pilules, avant d'abuser d'elle alors qu'elle n'était plus en état de résister.



Accusé par plus de 60 femmes



Même s'il y a plusieurs années déjà que le créateur du "Cosby Show" n'est plus considéré comme la figure morale qu'il a longtemps incarnée, en particulier pour la communauté afro-américaine, ce verdict ternit encore plus sa réputation. Au total, il a été accusé d'agression sexuelle par plus de 60 femmes, allégations qui étaient toutes prescrites sauf celle concernant Andrea Constand.