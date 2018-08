L'acteur Gérard Depardieu visé par une plainte pour viols et agressions sexuelles

La plainte émane d'une jeune comédienne de 22 ans, pour des faits qui se seraient déroulés au domicile de l’acteur à Paris les 6 et 13 août derniers, rapporte BFMTV, indiquant que la 3e Direction de la Police Judiciaire a été saisie des investigations.



Selon les informations du Parisien, la comédienne s’est présentée à la brigade de gendarmerie de Lambesc (Bouches-du-Rhône) près d’Aix-en-Provence, expliquant avoir été abusée sexuellement à deux reprises par l’acteur. Les faits se seraient déroulés au domicile parisien de Depardieu, un hôtel particulier du VIe arrondissement, les mardi 7 et lundi 13 août.



Depardieu, monument du cinéma français et ami du père, a pris sous son aile cette comédienne débutante lui prodiguant des conseils pour sa carrière. La plaignante affirme avoir été abusée en marge d’une répétition informelle pour une pièce de théâtre, souligne le Parisien.



« Une plainte aurait été déposée le 27 août. Dès le lendemain, j’étais appelé par des journalistes. Je déplore une telle publicité. Les faits portent un préjudice très grave à Gérard Depardieu qui conteste absolument avoir commis la moindre infraction ou avoir eu le moindre comportement délictueux, a déclaré au Parisien Me Hervé Témime, avocat de l’acteur,



. J’appelle à la plus grande prudence et à la plus grande réserve, ceci dans le respect de tous, dans la mesure où je suis convaincu que cette plainte ne prospérera pas sur le plan judiciaire », ajoute-t-il.