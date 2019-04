L'accord de Skhirat reste la base de toute solution politique en Libye (responsable libyen)

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, M. Jumaa a exprimé sa profonde gratitude au Maroc pour sa sollicitude et pour avoir abrité la plus importante étape historique, en l'occurrence le dialogue de Skhirat qui a constitué une phase charnière pour mettre fin au conflit en Libye et faire valoir le dialogue, la paix, la réconciliation nationale et le consensus politique.



Il a souligné à cet égard "la nécessité de mettre fin au cycle de la violence et de retourner à la voie pacifique et à l'accord de Skhirat afin de mettre fin à la phase de transition en Libye et parvenir à une phase permanente pour l'établissement des fondements d'un État civil, constitutionnel et démocratique reposant sur un contrat social clair, une alternance pacifique au pouvoir, le recours aux urnes et l’État de droit et de citoyenneté".



"La solution en Libye est politique, consensuelle et pacifique et ne peut être militaire", a-t-il dit, appelant la communauté internationale et tous les épris de paix de par le monde à intervenir positivement pour mettre fin au cycle de violence ciblant les civils et aux bombardements aveugles.



M. Jumaa a fait valoir, par ailleurs, que le Maroc, étant un pays pivot dans le monde arabo-musulman et fort de ses vastes et profondes relations internationales, "nous comptons sur lui pour jouer un rôle positif partant de son souci constant pour l'unité des Libyens et la stabilité en Libye".



Cette rencontre a constitué une occasion pour transmettre les salutations de M. Fayez el-Sarraj, chef du Gouvernement d'union nationale en Libye, à SM le Roi Mohammed VI, ainsi que pour saluer le rôle du Souverain, sa clairvoyance et son attachement aux intérêts de la Libye en tant que pays frère dans l'espace maghrébin, a-t-il poursuivi, se félicitant des relations historiques, sociales et politiques profondes et séculaires unissant les deux pays frères.