L'Union des mosquées de France dénonce l'assassinat de Mireille Knoll, 85 ans

Le parquet de Paris a retenu, lundi 26 mars, la piste de l’assassinat antisémite, trois jours après la découverte du corps lardé de coups de couteau et en partie calciné, d’une femme âgée de 85 ans, rescapée de la de la rafle du Vel’ d’Hiv en juillet 1942. Elle y avait échappé de peu en réussissant à regagner la zone libre grâce au passeport brésilien de sa mère. Elle vivait seule depuis le décès de son mari, rescapé de la Shoah.



"L'Union des Mosquées de France dénonce et condamne avec force l’assassinat lâche et odieux dont a été victime, le vendredi dernier à Paris, Mireille Knoll, rescapée de la rafle de Veld’hiv et âgée de 85 ans", indique le président de l'UMF, Mohammed Moussaoui, dans un communiqué.



L’UMF présente "ses sincères condoléances aux enfants de la victime et ses proches" et "exprime son soutien total et sa pleine solidarité avec la communauté juive de France durement touchée par cette terrible et meurtrière tragédie."



Deux suspects ont été déférés hier après-midi et ont été placés en détention provisoire. Il s'agit d'un voisin de la vieille dame, un homme de de 29 ans, connu de la justice pour des affaires de moeurs et des problèmes d'alcoolisme. Selon une source proche de l'enquête, l'homme avait déjà effectué de la prison. Il connaissait Mireille Knoll depuis plus de vingt ans.



Un second suspect a quant à lui été appréhendé dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit d'un homme de 22 ans arrêté dans le centre de Paris, grâce à la localisation de son téléphone portable.



Selon les premiers éléments de l’enquête, Mireille Knoll, malade, handicapée par une mobilité très réduite, a été retrouvée morte, sur son lit, dans des conditions particulièrement sordides. Ce sont les sapeurs-pompiers qui l’ont découverte les premiers, vers 18 h 30 vendredi, après avoir été alertés d’un incendie dans l’immeuble du 11e arrondissement où elle résidait. Cinq départs de feu volontaire ont été comptabilisés dans l’appartement.