L'Union des Mosquées de France lance une série de formations pour contrer les discours extrémistes sur internet

L’UMF, qui a déjà organisé dans le même cadre des sessions de formation sur des concepts tels que le Jihad ou la laïcité, vise par cette initiative unique à prendre à contre-pied les discours radicaux diffusés sur internet et portant atteinte aux nobles valeurs de paix et de tolérance de l’Islam.



A l’occasion du lancement de ces formations, qui a eu lieu au sein de la Mosquée d’Evry-Courcouronnes, l’UMF a doté des dizaines d’imams et de prédicateurs de matériel d’enregistrement audio et vidéo leur permettant de produire des capsules de prédication en arabe et en français expliquant les véritables valeurs de l’Islam en vue de leur diffusion sur la toile à travers notamment les sites de l’UMF et sa chaine UMF-TV mais aussi sur les réseaux sociaux.



Ces formations permettront aux imams et aux prédicateurs de se familiariser avec le matériel technique et informatique tout en s’habituant à la prise de parole face à la caméra.



«Nous savons aujourd’hui qu’internet est devenu un très important vecteur de transmission et nous comptons l’investir d’une façon massive» pour contrer les messages radicaux et haineux, a affirmé à cet égard M. Mohamed Moussaoui, président de l’UMF, dans une déclaration à la MAP.



Nous associerons nos imams et tous ceux qui peuvent prêcher la bonne parole pour vulgariser les véritables valeurs de l’Islam, religion du juste milieu, de paix et de tolérance, à travers l’outil informatique, qui est très prisé par les jeunes, a-t-il souligné.



Dans des déclarations similaires, le recteur de la grande Mosquée d’Evry-Courcouronnes, Khalid Merroune, et le coordonnateur général de l’UMF, Khalid Belkheir se sont réjouis de cette initiative unique qui permettra aux imams, d’une part, de contrer les messages extrémistes et haineux et, de l’autre, de s’exprimer spontanément sur les sujets qui concernent la société française.



Il s’agit essentiellement, ont-ils souligné, de montrer le véritable message de l’Islam, celui prôné au Maroc, qui se base sur le Livre-Sacré, la Sunna, le rite Malékite et le dogme Achraarite.