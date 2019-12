L'Union des Comores ouvre un consulat général à Laâyoune, et une ambassade en janvier 2020

La cérémonie d'inauguration du consulat général des Comores à Laâyoune dans les provinces du sud a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue comorien, Souef Mohamed El Amine.



L'Union des Comores a décidé d'ouvrir une ambassade au Maroc "en janvier 2020", a également annoncé le ministre comorien des Affaires étrangères.



"Cette ambassade va couvrir non seulement le Royaume du Maroc mais aussi d'autres pays de la sous-région", a affirmé M. El Amine lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à l'issue de l'inauguration d'un consulat général de l'Union des Comores à Laâyoune.



Dans une déclaration à la presse, le consul général de l'Union des Comores à Laâyoune, Sayed Omar Sayed Hassan s'est pour sa part réjoui des relations "fraternelles" entre le Royaume du Maroc et l'Union des Comores, soulignant que ces relations remontent aux débuts de l'indépendance des Comores.



M. Sayed Hassan a noté que l'ouverture par son pays d'un consulat général à Laâyoune, "capitale du Sahara marocain", constitue un "honneur" pour l'Union des Comores.



"L'ouverture de ce consulat vient confirmer la marocanité du Sahara et les liens fraternels entre nos deux pays", a-t-il dit.



Le diplomate comorien a invité tous les pays africains à suivre l'exemple de son pays et à ouvrir des représentations diplomatiques dans les villes du Sahara marocain. "Je souhaite que d'autres pays amis et frères du Maroc suivent l'exemple de l'Union des Comores pour démontrer leur solidarité et fraternité envers nos frères marocains ainsi que leur reconnaissance pour tout ce que le Royaume du Maroc apporte à nos pays et partout en Afrique", a-t-il déclaré.



Après avoir rappelé que plusieurs responsables et hauts cadres comoriens ont été formées au Maroc, M. Sayed Hassan a relevé que les deux pays ont décidé d'étendre leur coopération pour toucher le domaine des investissements.



La Côte d'Ivoire avait ouvert en juin dernier un consulat honoraire à Laâyoune. La Gambie a annoncé récemment la prochaine ouverture d'un consulat à Dakhla.



La cérémonie d'ouverture du consulat de l'Union des Comores s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslem Bekrate, et des gouverneurs des provinces de Boujdour, Tarfaya et Smara, du président de la région, Sidi Hamdi Ould Errachid, des élus de la région et des représentants des organisations de la société civile.



L'annonce avait été faite, en novembre dernier, par l'émissaire du président comorien, M. Bianrifi Tarmidi, à l'issue de ses entretiens avec M. Nasser Bourita.



Cette annonce intervenait après l'ouverture, au mois de juin, d'un Consulat honoraire de la Côte d'Ivoire dans les provinces du sud du Royaume, à Laâyoune, dans le cadre des efforts visant à promouvoir davantage les relations diplomatiques et économiques liant les deux pays.