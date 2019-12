L'Union des Comores a ouvert mercredi un consulat général à Laâyoune

La cérémonie d'inauguration du consulat général des Comores à Laâyoune dans les provinces du sud a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue comorien, Souef Mohamed El Amine.



L'annonce avait été faite, en novembre dernier, par l'émissaire du président comorien, M. Bianrifi Tarmidi, à l'issue de ses entretiens avec M. Nasser Bourita.



Cette annonce intervenait après l'ouverture, au mois de juin, d'un Consulat honoraire de la Côte d'Ivoire dans les provinces du sud du Royaume, à Laâyoune, dans le cadre des efforts visant à promouvoir davantage les relations diplomatiques et économiques liant les deux pays.