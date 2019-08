L'Union africaine condamne l'attentat à la voiture piégée perpétré à Benghazi en Libye

La Commission de l'Union africaine condamne avec la plus grande fermeté l'attentat à la voiture piégée perpétré à Benghazi en Libye, ayant coûté la vie à cinq personnes, dont des membres du personnel des Nations Unies.



Dans une déclaration publiée dimanche, le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a également présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



Le Président de la Commission de l'UA «réitère son appel à un cessez-le-feu permanent et immédiat et invite toutes les parties à reprendre sans plus tarder un véritable dialogue politique national en vue d'une résolution rapide de la crise dans le pays», lit-on dans cette déclaration.