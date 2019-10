L'Unesco organise au Maroc un symposium sur la gestion durable des ressources hydriques

Cet « Open Water Symposium », qui se tiendra au siège de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat, vise à élargir l’accès à l’information, au savoir et aux technologies pour soutenir la gestion des ressources en eau. Il a également pour but de favoriser l’accès ainsi que l’usage de logiciels libres et/ou open-source, comme outils durables pour soutenir la gestion durable des ressources, indique l’Unesco dans un communiqué.



Pour ce faire, les participants, sélectionnés parmi des responsables politiques, des étudiants, des universitaires ou encore des acteurs du secteur de l’eau -en tant que planificateurs des ressources en eau-, recevront des formations sur différents logiciels appliqués à divers aspects de la gestion de l’eau comme l’irrigation, la gestion des flux, le traitement des eaux usées, la cartographie, etc, explique l’organisation onusienne qui siège à Paris.



Les logiciels libres et ouverts sont utilisés dans le but d’élargir l’ouverture des contenus, de la technologie et des processus. En tant que tels, ils constituent des outils pour élargir l’accès à l’information, au savoir et aux technologies. Ces logiciels offrent également une solution durable et abordable pour soutenir la gestion des ressources en eau dans les pays où le coût des licences peut être difficile à surmonter, tout en contribuant à une meilleure transparence et responsabilité dans le secteur de l’eau, indique l’Unesco, ajoutant que les logiciels libres et gratuits favorisent la gestion rationnelle des ressources en eau, ainsi que la sécurité et la paix durables dans le domaine de l'eau.



Cet Open Water Symposium s'inscrit dans la continuité du travail du Global Open Water Network, qui vise à promouvoir la recherche, le développement et l'éducation sur les logiciels libres et les données libres pour la gestion intégrée des ressources en eau.