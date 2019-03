L'Unesco organise au Maroc un Symposium international pour souligner l’urgence de l’institutionnalisation des études de genre

L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (Unesco) organise, jeudi et vendredi au Maroc, un Symposium international sur «Le genre et l’université, expériences croisées vers la généralisation des études de genre ».



Organisé à l’initiative également de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines AïnChock-Université Hassan II de Casablanca, de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et du Centre d’études, de recherche et de formation sur le genre et l’égalité (CEG-Maroc), ce symposium international, qui réunira des enseignant.e.s et chercheur.e.s engagé.e.s dans les études de genre au Maroc, de la région MENA, d’Afrique, et d’Europe, ainsi que des institutionnels, a pour objectif de partager des expériences et « de porter une nouvelle fois à l’attention des décideurs, des universités et du public, l’importance et l’urgence d’instituer et de généraliser les études de genre comme levier incontournable du changement social requis sur le chemin vers l’égalité femmes/hommes et pour le développement », souligne l’agence onusienne basée à Paris.



Le symposium, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, se tiendra à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Aïn Chock à Casablanca et à la Faculté des Lettres et Sciences humaines, de Rabat.



Il se déclinera sous forme de tables rondes et d’ateliers consacrés aux modalités, voies et moyens possibles pour instituer et généraliser les études de genre dans les universités.



Le colloque verra également la présentation des publications sur l’état des lieux de la formation et de la recherche sur le genre au Maroc et en Tunisie publiées en 2018 par l’UNESCO et les partenaires universitaires dans les deux pays.