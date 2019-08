L'Unesco et la Fondation Anna Lindh renforcent leur coopération

L’UNESCO et la Fondation Anna Lindh ont convenu de donner un nouvel élan à leur coopération fructueuse en procédant à la signature d’un accord qui portera en priorité sur la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.



L’accord, signé fin juillet par le Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh, Nabil Al-Sharif, et le Directeur général adjoint de l’UNESCO, Qu Xing, mettra un accent spécial sur le dialogue interculturel, la diplomatie culturelle, l’éducation et la formation, ainsi que l’égalité entre les genres, le journalisme interculturel, et la promotion de la diversité culturelle.



« L’épine dorsale du protocole d’accord repose sur l’engagement à accroître le partage d’expertise, la promotion d’activités de recherche, le renforcement des compétences interculturelles, à travers l’usage et l’implication optimaux des réseaux respectifs, le renforcement des actions de plaidoyer, des activités conjointes, notamment une activité annuelle majeure, ainsi que la constitution et l’appui à des plateformes régionales et le réseautage », explique l’organisation onusienne basée à Paris.



« Cet accord marque une étape concrète dans la formalisation d’une relation existante et fructueuse depuis plusieurs années », s’est félicité l’Unesco.



«L’Unesco y voit une première étape concrète, parmi beaucoup d’autres à venir, débutant par le Euromed Women for Dialogue Forum, qui se tiendra à Amman en septembre 2019, auquel notre Organisation est fière d’être associée et pleinement impliquée par la Fondation Anna Lindh », a déclaré le Directeur général adjoint de l’UNESCO.



« Notre Fondation, fortement engagée en faveur du dialogue des cultures, des liens entre recherche et politique, dans l’association étroite de la jeunesse et de la société civile, est pareillement heureuse de pouvoir unir ses efforts à ceux de l’UNESCO, dont le mandat fait parfaitement écho à notre propre mission », a déclaré, pour sa part, le Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh.



Créée en 2005, la Fondation Anna Lindh est une Fondation internationale établie par les pays du Partenariat euro-méditerranéen et l’Union européenne dans le cadre du Processus de Barcelone en tant qu’institution centrale pour le dialogue interculturel entre les peuples de la région.