L'UMF appelle les musulmans de France à contribuer à l’effort pour la reconstruction et la restauration de Notre Dame de Paris

Dans un communiqué, l’UMF s’est dite « profondément attristée par le terrible et violent incendie qui a ravagé Notre Dame de Paris", appelant « les musulmans de France à élever des prières afin que ce haut lieu de spiritualité et grand symbole du patrimoine » de la France puisse être sauvé et protégé.



A l’approche du mois sacré de Ramadan, symbole de partage et de solidarité, l’UMF a également appelé « les musulmans de France à profiter de ce mois béni afin d’apporter leur contribution à l’effort national pour la reconstruction et la restauration de Notre Dame de Paris ».



La cathédrale Notre Dame de Paris a été ravagée lundi par un gigantesque incendie qui s'est déclaré peu avant 19H00 lundi et s'est propagé à grande vitesse, emportant la toiture de ce haut lieu de la spiritualité construit entre le XIIe et le XIVe siècle au coeur du Paris médiéval.



Monument historique le plus visité d'Europe, la cathédrale Notre Dame de Paris est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1991.



Le bâtiment est mondialement connu pour son architecture mais aussi grâce au chef-d'oeuvre de Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris", roman maintes fois adapté au cinéma, notamment par les studios Disney, ou en comédie musicale.



Chaque année, entre 12 à 14 millions de touristes visitent ce chef-d'oeuvre de l'architecture gothique situé sur l'île de la Cité.