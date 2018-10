L’UE soutient une proposition de Madrid pour un plan d’accompagnement du Maroc en matière migratoire

Cette proposition, faite par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, a été soutenue par le président du Conseil européen Donald Tusk et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, indique un communiqué de la présidence du gouvernement espagnol.



L’initiative concerne "une contribution d’au moins 140 millions d’euros de fonds européens" aux efforts du Maroc en matière de gestion des flux migratoires, précise la même source, soulignant que le plan d’accompagnement proposé par l'Espagne reconnaîtra les efforts du Royaume dans ce domaine.



Dans le même sens, le chef de l’exécutif espagnol a insisté sur la nécessité pour l’UE d’apporter un large soutien au contrôle de l’immigration illégale au niveau de la route migratoire de la Méditerranée occidentale, laquelle a enregistré une hausse des arrivées de migrants clandestins par rapport aux autres routes du bassin méditerranéen.



Les chefs d’Etat et de gouvernement de l'Union européenne, réunis en sommet à Bruxelles, ont souligné la nécessité de renforcer la coopération avec les pays d’origine et de transit, en particulier en Afrique du Nord, pour lutter contre la migration illégale.



"À la suite des discussions informelles que les dirigeants ont tenues à Salzbourg, le Conseil européen souligne qu'il importe de continuer à lutter contre la migration illégale et à renforcer la coopération avec les pays d'origine et de transit, en particulier en Afrique du Nord, dans le cadre d'un partenariat plus large", lit-on dans les conclusions adoptées lors de ce sommet.