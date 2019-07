L'UE renouvelle sa confiance envers la démocratie tunisienne (Mogherini)

L'Union européenne renouvelle sa confiance envers la démocratie tunisienne fondée sur les principes de la Constitution de 2014 et reste plus que jamais solidaire de la Tunisie, a affirmé, jeudi, Federica Mogherini, Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité.



« L'Union européenne est en deuil au côté de la Tunisie, notre partenaire, ami et voisin en Méditerranée », a souligné Mme Mogherini dans une déclaration suite au décès du président de la république tunisienne, Beji Caid Essebsi.



« L’UE reste déterminée à renforcer le partenariat privilégié qui nous unit. Le partenariat privilégié UE – Tunisie pour la Jeunesse, que le Président Essebsi et moi-même avons créé ensemble, restera une priorité majeure pour l’Union », a relevé la vice-présidente de la Commission européenne.



A travers les années, le Président Beji Caid Essebsi a été « un protagoniste courageux et respecté de la vie démocratique tunisienne, convaincu de l’importance d’un partenariat étroit avec l’Union européenne », a-t-elle témoigné, notant qu’ «avec son décès, la Tunisie a perdu l'un de ses dirigeants les plus compétents et persévérants dans l'édification d'une Tunisie démocratique et prospère, capable d'offrir un avenir meilleur à son peuple et un modèle pour la région ».



Le chef de l'Etat tunisien Beji Caïd Essebsi est décédé, jeudi, à l’hôpital militaire de Tunis à l’âge de 93 ans.