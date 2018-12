L'UE renforce son soutien au Maroc pour lutter contre la migration irrégulière : 148 millions d'euros mobilisés en 2018

L’Union européenne (UE) a renforcé son soutien au Maroc pour lutter contre la migration irrégulière en portant à 148 millions d'euros le montant total mobilisé en 2018 au titre de son fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique.



"L'enveloppe supplémentaire adoptée au titre du fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique portera à 148 millions d'euros le montant total de l'aide apportée au Maroc en 2018", selon un communiqué de la Commission européenne, publié vendredi.



Ce financement, qui s'inscrit dans le cadre du "soutien constant" apporté par l'UE à la stratégie nationale marocaine de migration et d'asile, "contribuera à intensifier la lutte contre le trafic de migrants et la traite d'êtres humains, dont un renforcement de la gestion intégrée des frontières", souligne l’exécutif européen qui réaffirme le soutien de l'UE au Maroc pour lutter contre la migration irrégulière "dans un contexte de pressions migratoires accrues le long de la route de la Méditerranée occidentale".



"Avec le concours de ses États membres, l'UE intensifie actuellement son aide au Maroc, un partenaire de premier plan pour l'Union européenne. C'est ensemble que l'UE et le Maroc doivent relever les défis qui se posent actuellement à eux; ensemble, nous pouvons lutter contre les passeurs, sauver des vies et aider les personnes dans le besoin", a expliqué le commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement, M. Johannes Hahn, cité dans le communiqué.



Pour le responsable européen, la coopération entre l’UE et le Maroc va au-delà de la seule migration. "Nous nous employons à renforcer notre partenariat par le développement socioéconomique, la décentralisation et l'intégration des jeunes, au profit des citoyens marocains et européens", a-t-il souligné.



De son côté, M. Dimitris Avramopoulos, commissaire européen chargé de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté, a relevé que "le Maroc est soumis à une pression migratoire particulièrement forte, du fait de l'augmentation des flux le long de la route de la Méditerranée occidentale. C'est pourquoi nous nous employons à intensifier et approfondir notre partenariat avec ce pays, en augmentant notre soutien financier".



Selon lui, le financement de l’UE contribuera "à renforcer la gestion des frontières et la lutte contre les passeurs, tout en améliorant la protection des migrants et en contribuant à prévenir les départs irréguliers grâce au soutien apporté au développement économique de la région".



Et de conclure qu’il s’agit de "défis communs" qui "nécessitent des solutions communes et des partenariats et le Maroc peut compter sur l'UE".



Depuis 2014, l'UE a engagé 232 millions d'euros par l'intermédiaire de différents fonds et instruments, afin de soutenir des actions liées à la migration au Maroc.