L'UE renforce son dispositif antiterroriste

La Commission européenne a annoncé mardi une panoplie de mesures opérationnelles et pratiques pour mieux protéger les citoyens des Etats membres de l’UE contre les menaces terroristes.



"Ces mesures visent à remédier aux vulnérabilités mises au jour par les récents attentats et aideront les États membres à protéger les espaces publics et à priver les terroristes de leurs moyens d'agir", indique l’exécutif européen dans un communiqué.



Dans ce sens, la Commission a débloqué un montant de 18,5 millions d'euros, prélevé du Fonds pour la sécurité intérieure, afin de soutenir des projets transnationaux visant à améliorer la protection des espaces publics. Au cours de 2018, un montant supplémentaire de 100 millions d'euros sera alloué, au titre des actions innovatrices urbaines, à des villes qui investissent dans des solutions de sécurité.



Parmi les mesures annoncées par la Commission européenne, figure également le renforcement de l'action extérieure de l'UE dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité transnationale.



Dans ce cadre, la Commission européenne œuvrera à intensifier la coopération entre l’office européen de police criminelle "Europol" et les pays tiers, par la présentation, avant la fin de l'année, de recommandations adressées au Conseil de l’UE pour qu'il autorise l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'accords entre l'Union et nombre de pays dont le Maroc.



Ces accords devront concerner le transfert de données à caractère personnel entre Europol et ces pays pour prévenir et combattre le terrorisme et les formes graves de criminalité, précise la Commission européenne.



Autre priorité pour l’UE, la lutte contre les sources de financement du terrorisme en s’attaquant aux obstacles qui entravent l'accès aux données relatives aux transactions financières effectuées dans les autres États membres.



Pour le premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, les nouvelles mesures "aideront les États membres à priver les terroristes des moyens leur permettant de perpétrer leurs actes odieux et protégeront également mieux nos espaces publics".



"Nous ne capitulerons jamais face aux terroristes qui s'en prennent à notre sécurité et à nos libertés. Les Européens demandent que les gouvernements nationaux et l'Union s'attaquent résolument à ces menaces", souligne-t-il.



Les nouvelles mesures de l'UE en matière de lutte contre le terrorisme s'inscrivent dans le cadre du programme européen en matière de sécurité, qui décrit les principales mesures permettant à l'Union de contrer efficacement le terrorisme et les menaces pour la sécurité, y compris la lutte contre la radicalisation, le renforcement de la cybersécurité, l'élimination des sources de financement du terrorisme et l'amélioration de l'échange d'informations.