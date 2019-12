L'UE réaffirme son attachement à établir un partenariat étroit avec le Royaume-Uni après le Brexit

Les chefs d'Etats et de gouvernement des 27 pays devant rester dans l'Union européenne (UE) après le départ du Royaume-Uni ont réaffirmé vendredi leur attachement à établir un partenariat étroit avec Londres après le Brexit.



"Nous confirmons une nouvelle fois notre souhait d'établir des relations futures aussi étroites que possible avec le Royaume-Uni", lit-on dans des conclusions adoptées par les 27 à l'issue de la deuxième journée du sommet européen à Bruxelles.



Soulignant que les relations futures avec le Royaume-Uni devront "reposer sur un équilibre entre droits et obligations et assurer des conditions équitables", les leaders européens ont réitéré leur attachement à un retrait britannique ordonné sur la base de l'accord de retrait et appelé à la ratification rapide et à la mise en œuvre effective de celui-ci.



Les dirigeants des 27 ont ainsi invité la Commission européenne à présenter un projet de mandat global pour les relations futures avec le Royaume-Uni immédiatement après le Brexit, tout en se félicitant de la nomination de Michel Barnier pour la conduite des négociations sur les relations futures.



"Les négociations continueront à être menées d'une manière cohérente, ainsi que dans l'unité et la transparence avec l'ensemble des États membres", ont-ils affirmé.



Et d'ajouter que la conduite des négociations fera l'objet d'une coordination continue et d'un dialogue permanent avec le Conseil européen et ses instances préparatoires dans le but de "parvenir à un résultat qui soit juste et équitable pour tous les États membres et dans l'intérêt des citoyens".