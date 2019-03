L'UE ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur le Golan occupé (Mogherini)

L'Union européenne (UE) ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan occupé, a affirmé mercredi la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini.



Dans une déclaration au nom des 28 Etats membres de l'UE, Mme Mogherini a indiqué que "la position de l'Union européenne en ce qui concerne le statut des hauteurs du Golan n'a pas changé".



"Conformément au droit international et aux résolutions 242 et 497 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan occupé", a-t-elle souligné.



Cette déclaration intervient après la signature lundi par le président américain Donald Trump d'un décret proclamant la reconnaissance formelle des États-Unis de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan occupé, rompant avec la politique traditionnelle de l'exécutif US, qui n'a jamais reconnu l'annexion de ce territoire par l'État hébreu.



Le plateau du Golan est un territoire syrien occupé en 1967 par Israël lors de la guerre des Six jours. Il a été annexé en 1981, en dépit des résolutions de l'ONU appelant Israël à se retirer totalement et inconditionnellement du plateau.