L'UE mobilise une aide humanitaire de plus de 191 millions d'euros en faveur de la région du Sahel

La Commission européenne a annoncé mardi une aide humanitaire d'un montant de 191,3 millions d'euros pour répondre aux besoins urgents des populations les plus vulnérables dans la région du Sahel, qui connaît sa pire crise alimentaire et nutritionnelle depuis cinq ans.



Cette aide sera destinée à huit pays de la région: le Burkina Faso (11,1 millions d'euros), le Tchad (40,2 millions d'euros), le Cameroun (13,9 millions d'euros), le Mali (35,3 millions d'euros), la Mauritanie (11,4 millions d'euros), le Niger (32,2 millions d'euros), le Nigéria (35,3 millions d'euros) et le Sénégal (1 million d'euros).



En outre, des fonds régionaux d'un montant de 10,8 millions d'euros seront alloués par l'UE pour apporter de l'aide aux populations les plus vulnérables.



Le financement de l'UE soutiendra également les initiatives de réduction des risques de catastrophe qui visent à aider les populations à mieux se préparer aux aléas naturels.



Pour le Commissaire européen chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, Christos Stylianides, ce nouveau soutien de l'UE à la région du Sahel vise à atteindre plus de 1,1 million de personnes ayant besoin d’une aide alimentaire d'urgence et à assurer le traitement médical de plus de 650.000 enfants sévèrement malnutris.



L’UE est l'un des principaux contributeurs de l'aide humanitaire au Sahel, selon la Commission européenne, avec un total de 8 milliards d'euros sur la période 2014-2020.



En 2017, l'UE a alloué 240,8 millions d'euros d'aide humanitaire aux populations de la région, visant à répondre à leurs besoins urgents en matière d'aide alimentaire essentielle, de traitement médical des enfants sévèrement malnutris, de soins sanitaires, d'eau et d'assainissement, ainsi que de logement et de protection.